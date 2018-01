Twitter promove leituras mais longas - Link - Estadão

Twitter apoia projeto #longreads que indica textos que vão muito além dos 140 caracteres

O site Longreads http://longreads.com) nasceu a partir do sucesso da hashtag no Twitter.

SÃO PAULO – A regra básica do Twitter, como todos sabem (ou ficam sabendo logo que experimentam o site), é que ali só são admitidos textos com no máximo 140 caracteres. A internet já carregava o dogma do “textos curtos” em suas costas, peso que só aumentou com a chegada do Twitter em 2006.

Pessoas cansadas dessa mania lançaram em 2009 a hashtag #longreads para demarcar todos os textos jornalísticos mais longos que exigiam leitores mais empenhados. A coisa pegou. E, nesta sexta-feira, 8, o Twitter (o pai do conteúdo comprimido) publicou um post em seu blog oficial apoiando a causa e indicando perfis #longreads a serem seguidos.

“O Twitter conecta pessoas a todas as formas de mídia que possam prover tal aprofundamento de contextos e conteúdos que 140 caracteres nunca poderiam oferecer”, diz o texto.

A história toda começou em 2009 com a hashtag e logo virou um site, de mesmo nome. O projeto permite que o usuário busque por tema e defina quanto tempo quer ter de leitura (menos de 15 minutos, de 30 a 40 minutos, mais de 1 hora), mensuração possível quando comparado à quantidade de palavras do texto.

Para ver os perfis de leituras longas indicados pelo Twitter, clique aqui. E no Brasil? Quais perfis #longreads você sugere?

