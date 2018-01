Twitter quer levantar US$ 1 bi com IPO - Link - Estadão

A companhia não revelou em que bolsa será listada, mas deve ser negociada sob o símbolo TWTR

NOVA YORK – A comunidade de microblogs Twitter divulgou nesta quinta-feira, 3, por meio de sua conta na própria rede social, que pretende levantar até US$ 1 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia não revelou em que bolsa será listada, mas deve ser negociada sob o símbolo TWTR.

Participações na companhia têm sido negociadas privadamente e avaliam o valor da empresa em torno de US$ 10 bilhões, mas segundo fontes o Twitter espera elevar esse valor no IPO. Não foi informado o número de ações que será vendido, nem quanto essa fatia representa do capital total (free float).

Na documentação enviada para a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA), o Twitter afirma que tem mais de 215 milhões de usuários ativos por mês, que trocam cerca de 500 milhões de mensagens por dia. Cerca de 75% dos usuários acessaram o website por meio de dispositivos móveis no segundo trimestre deste ano.

Em 2012, a empresa teve uma receita de US$ 316,9 milhões, mas registrou prejuízo líquido de US$ 79,4 milhões. No primeiro semestre deste ano a receita foi de US$ 253,6 milhões, com prejuízo de US$ 69,3 milhões. O Twitter tem quase 2 mil funcionários.

O IPO está sendo liderado pelo Goldman Sachs, com a ajuda do Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, Allen & Co e CODE Advisors.

/ Dow Jones