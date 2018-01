Twitter suspende maior conta do Anonymous - Link - Estadão

Motivo teria sido divulgação de informações pessoais de membros de seita evangélica; página já voltou ao ar

SÃO PAULO – O Twitter suspendeu por algumas horas a maior conta ligada ao Anonymous, @youranonnews. O motivo teria sido a publicação de um link para informações pessoais de um membro da seita fundamentalista conhecida como Igreja Batista de Westboro. A conta já voltou ao ar.

A conta @youranonnews tem 750 mil seguidores e é um dos vários endereços ligados ao grupo hacker. Segundo outra conta ligada ao grupo, @Anon_Central, o Twitter teria mandado uma mensagem onde diz: “Você não pode publicar ou postar informação confidencial ou privada de outras pessoas”.

A mesma explicação aparece num comunicado da rede social colocado em lugar do link que teria motivado a supensão da conta.

Não está claro porque o bloqueio aconteceu justo agora. A conta @youranonnews já direcionou seus seguidores para endereços contendo dados pessoais inúmeras vezes. A única declaração do Twitter à imprensa diz que “não comentamos contas individuais por motivos de privacidade e segurança”.

O grupo chegou a criar uma conta “de reserva” em @YANBackUp, recomendado a seguidores que se dirijam a ela se a conta principal cair de novo.