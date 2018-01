Twitter tem novo comando no Brasil - Link - Estadão

Executiva está no Twitter desde julho de 2015

O Twitter tem uma nova diretora-geral no Brasil: Fiamma Zarife. Na manhã desta segunda-feira, 9, a empresa anunciou a promoção da diretora de agências, que está na rede social desde julho de 2015.

Zarife substituirá Guilherme Ribenboim, que hoje é vice-presidente do Twitter para a América Latina. Ribenboim, que acumulava os dois cargos em São Paulo, agora se mudará para Nova York para liderar a área de desenvolvimento de soluções para clientes.

“É com muito orgulho que recebo a missão de comandar a operação do Twitter no país e dar continuidade ao trabalho iniciado em 2012. Queremos preservar a cultura do Twitter Brasil, que coloca os objetivos de negócios de parceiros e clientes no centro das nossas decisões”, diz Fiamma, que tem passagens por empresas como Samsung, Claro, Oi e Petrobrás.