Twitter terá ação por US$ 20 para IPO - Link - Estadão

Empresa quer vender 70 milhões de ações na faixa de preço entre US$ 17 e US$ 20 para avaliar negócio em US$ 10,9 bilhões

SÃO PAULO – O Twitter anunciou na quinta-feira, 24, que planeja vender 70 milhões de ações na faixa de preço indicativa entre US$ 17 e US$ 20 na sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), que avaliará a empresa em cerca de US$ 10,9 bilhões.

A empresa planeja levantar de US$ 1,25 bilhão a US$ 1,44 bilhão na operação, de acordo com uma versão do prospecto da operação arquivada na quinta-feira.

A avaliação da companhia é menor que os US$ 15 bilhões que alguns analistas esperavam que a empresa de mídia social buscaria em seu antecipado IPO. Mas o Twitter, que disse que planeja listar sua ação sob o código “TWTR” na New York Stock Exchange, pode aumentar a faixa indicativa de preço à medida que se aproxima da data de emissão.

O Twitter deve iniciar encontros com investidores sobre o IPO na próxima semana, e a oferta é esperada para ocorrer em novembro.

/REUTERS