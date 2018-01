Twitter terá álbum de fotos - Link - Estadão

Site de microblogging cria botão que permite upload de imagens e planeja até álbuns de fotografia para perfis

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta terça-feira, 9, o lançamento de um botão para upload de imagens, que serão hospedadas pelo seu novo parceiro Photobucket. As imagens podem ter até 3MB e serão diminuídas automaticamente para caber na linha de atualizações. A novidade já foi liberada para algumas pessoas, mas sua implementação continuará pelas próximas semanas.

Na página que explica as modificações que serão feitas e as características do novo botão, o Twitter afirma que “por enquanto” não irá permitir que seus usuários criem galerias ou álbuns de imagens, mas que pretende fazê-lo nas próximas semanas.

Se você já vê uma câmera fotográfica azul embaixo da caixa de mensagens, já pode usar o serviço. Basta clicar no ícone, escolher a foto e twittar. O endereço aparece como pic.twitter.com, mas a hospedagem das fotos é no Photobucket, que ganhou a preferência dos executivos do Twitter por causa da sua popularidade.

No ano passado, o site de microblogging comprou a start-up de fotografia Twimg.com, mas decidiu não usá-la no desenvolvimento do novo aplicativo. O serviço continuará mostrando imagens postadas em outras plataformas, como Twitpic ou Flickr.