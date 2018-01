Twitter terá anúncios personalizados - Link - Estadão

Ferramenta permitirá divulgação de anúncios diretamente para usuários que mostraram algum interesse na marca

Por Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O Twitter em breve vai começar a testar uma ferramenta de publicidade personalizada. Com isso, os anunciantes poderão direcionar tweets patrocinados pra pessoas que já mostraram interesse na marca, produto ou serviço. Por exemplo: potenciais consumidores que já visitaram o site da empresa, fizeram uma busca relacionada ou compraram online.

“Os usuários não receberão mais anúncios, mas sim anúncios melhores”, disse o Twitter, em nota publicada nesta quarta-feira, 3, em seu blog. Ou seja, publicidade mais direcionada. A ferramenta estará disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos.

O Twitter vai cruzar dados de e-commerce, e-mails de clientes e informações de navegação (cookies) com os dados dos usuários da rede social para direcionar a propaganda personalizada. O conteúdo do Twitter será um tipo de retargeting.

O site GigaOM lembra que, na prática, isso significa que o Twitter vai começar a fazer o que outras empresas como o Facebook e Google já fazem, mas com uma diferença: o usuário poderá desabilitar essa função. Segundo o Twitter, será necessário somente acessar as configurações de conta e desabilitar a opção “conteúdo promovido”.

Retargeting. Você já reparou que às vezes a publicidade de um site parece ter simplesmente adivinhado o que você está querendo comprar?

Por exemplo: você quer comprar uma bola de basquete e visitou diversos sites para comparar preços do produto, mas não concluiu a compra. Depois, quando abre uma rede social ou site, o display publicitário mostra, justamente, o anúncio de uma bola de basquete.

A ferramenta de retargeting guarda os dados do visitante de um e-commerce (como os cookies do navegador), traça seu perfil e identifica seus gostos de preferências. A partir disso, o consumidor em potencial começa a receber publicidade direcionada em sites ou redes sociais que visita e que fazem parte da rede de retargeting do anunciante.

“O anunciante coloca a campanha certa para a público certo e assim tem mais retorno”, explica Edvaldo Acir, diretor geral da Vizury para o Brasil e America Latina, empresa da área de tecnologia de retargeting. Segundo Acir, esse tipo de publicidade direcionada dá cinco vezes mais retorno ao anunciante do que um banner publicitário comum.