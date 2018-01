Twitter terá app para enviar fotos - Link - Estadão

O Twitter está prestes a lançar um serviço de compartilhamento de imagens, nos moldes do Twitpic, segundo o blog de tecnologia TechCrunch. O site afirma que, “de acordo com diversas fontes”, o anúncio poderia ser feito nesta terça-feira, 31.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Twitpic é um dos aplicativos de terceiros mais populares. FOTO: REPRODUÇÃO

Ainda não há detalhes sobre o serviço funcionaria, mas é mais um movimento do Twitter para incrementar seus aplicativos. O Twitpic, usado para mandar mensagens com imagens para o Twitter, é um dos aplicativos mais populares que dão novos usos para o site de mensagens curtas.

Na semana passada, o Twitter confirmou a compra do programa TweetDeck, usado para gerenciar de contas no Twitter. E no dia 17, o site anunciou a criação de uma nova ferramenta para os usuários controlarem quais aplicativos de terceiros podem acessar as suas contas no site.

Desde fevereiro, quando o Twitter decidiu impedir o acesso dos aplicativos UberTwitter, UberCurrent e Twidroyd ao seu serviço por violação dos termos de uso, o site mudou a postura em relação aos sites e programas criados por terceiros que se conectam ao Twitter.

Em um texto publicado no grupo de discussão de desenvolvedores do Twitter, o responsável pela plataforma do site, Ryan Sarver, escreveu que o Twitter não aceitaria mais aplicativos que simplesmente imitassem o funcionamento do Twitter, sem grandes diferenças dos aplicativos oficiais do site.

Antes de o Twitter começar a criar seus próprios aplicativos para celular, não havia restrições aos desenvolvedores, o que lança dúvida sobre o futuro de serviços de fotos no Twitter, como o Twitpic, caso o site confirme o lançamento de uma ferramenta semelhante.