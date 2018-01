Twitter terá serviço alerta no Japão - Link - Estadão

A operadora japonesa de telecomunicações NTT DoCoMo e o Twitter vão desenvolver um serviço de alerta baseado em localização para usuários de smartphones, publicou o jornal de negócios Nikkei.

As duas empresas assinaram um acordo de licenciamento por meio do qual o Twitter fornecerá informações de sua base de dados à DoCoMo. O acordo será anunciado nesta sexta-feira, 13, e espera-se que os serviços sejam lançados no inverno (do hemisfério norte), afirma o jornal.

O Twitter removerá dados que possam identificar os usuários antes que eles sejam usados pelo serviço, afirmou o jornal.

O software necessário estará disponível, inicialmente, para smartphones da DoCoMo, acrescentou o Nikkei.

Em março, havia cerca de 17,57 milhões de usuários do Twitter no Japão, de acordo com a NetRatings Japan, atrás apenas do número de usuários nos Estados Unidos.

