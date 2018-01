Twitter testa download de histórico de usuário - Link - Estadão

Empresa afirma que a ferramenta está disponível apenas para alguns usuários

FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A prometida opção de poder baixar todo o seu histórico de tweets no Twitter está finalmente chegando. Por enquanto, o novo recurso está disponível somente para alguns usuários.

—-

O Twitter ainda não deu nenhum pronunciamento oficial, mas confirmou ao site The Next Web que está realizando testes do novo recurso com uma pequena porcentagem dos usuários.

A nova opção irá aparecer entre as opções de configuração. Fazendo a requisição, o usuário recebe um e-mail com o link para baixar um arquivo em HTML com todos os seus tweets.

A novidade já chegou aí? Avise a gente.