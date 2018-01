Twitter testa exibir número de visualizações de cada tweet - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter pode estar prestes a fazer uma grande mudança em sua plataforma: entrou em testes nessa segunda-feira, 24, uma versão do serviço que mostra o número de visualizações de cada tweet, acabando com a dúvida que muita gente tem de “será que eu estou sendo lido ou só falando com ninguém aqui?”.

A funcionalidade já estava disponível para anunciantes, que podiam ter noção de quanto suas campanhas tinham penetrado no público-alvo, mas agora elas devem aparecer para todos os usuários. Ou quase: o Twitter tem cerca de 300 experimentos sendo testados a todo momento até sua implementação, de maneira que você pode encontrar a inovação por aí.

Assim como redesenhos na parte visual da plataforma, a novidade é um esforço do Twitter para encorajar seus usuários a tweetar cada vez mais, mostrando um número mais palpável que uma grande quantidade de seguidores. Entretanto, há quem aponte que o número pode frustrar os usuários, que podem pensar que apesar de um bom número de seguidores, pouca gente viu o que eles disseram.