Twitter testa 'modo offline' em Cingapura - Link - Estadão

Parceria com operadora local trará trending topics e tweets populares a telefones sem conexão móvel

SÃO PAULO – O Twitter está se associando a uma companhia de Cingapura para disponibilizar seu serviço de mensagens de 140 caracteres para usuários de mercados emergentes que têm telefones móveis sem acesso à internet – em especial, feature phones.

A U2opia Mobile, que tem uma sociedade similar com o Facebook, lançará seu serviço de Twitter no primeiro trimestre do ano que vem, disse à Reuters o presidente-executivo e co-fundador da firma, Sumesh Menon.

Os usuários terão que digitar um simples código para ter acesso a tweets e temas mais populares do momento no Twitter, disse Menon. Mais de 11 milhões de pessoas usam o serviço Fonetwish do U2opia, que dá acceso ao Facebook e ao Google Talk por meio de um telefone móvel sem necessidade de conexão de dados.

O Twitter, que conta com 230 milhões de usuários, protagonizou uma bem-sucedida abertura de capital no mês passado que avaliou a companhia em cerca de 25 bilhões de dólares.

/ REUTERS