Twitter testa novas possibilidades de geolocalização - Link - Estadão

O Twitter está testando uma nova funcionalidade para seu Places (a função de geolocalização) que permite que empresas registrem lugares específicos como suas sedes no mapa.

A primeira cobaia é o próprio Twitter:

A nova função cria ainda uma URL permanente para esses locais, com uma lista de pessoas que twittaram de lá e seus tweets. O Twitter disse ao Mashable que o novo Places ainda está em testes e não há previsão de lançamentos, mas a medida indica que o Twitter quer criar possibilidades diferentes para empresas que querem usar a ferramenta e ainda ter algo para concorrer com o 4Square e com o Facebook Places.