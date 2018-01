Twitter testa novo layout com 'cara de Facebook' - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Twitter, que mudou de cara recentemente, pode renovar seu visual em breve e ficar muito parecido com o Facebook. Pelo menos é o que mostra uma notícia do site americano Mashable, cujo editor assistente percebeu uma mudança em sua página na rede social de 140 caracteres.

Como se pode ver pela figura acima, a página inicial ganhou algumas novidades: a foto agora ocupa de vez o canto esquerdo, e mais destaque é dado para a foto de capa do usuário.

Outra novidade é que os usuários agora podem separar as suas interações entre tweets e tweets e respostas, algo que hoje só acontece com usuários “azuis” (apelido dado aos donos de Verified Accounts, isto é, contas verdadeiras, normalmente atribuídas a celebridades e empresas).

Além disso, os tweets têm um alinhamento e hierarquia diferentes do que acontece hoje, com a linha do tempo deixando de ser puramente vertical. Como de costume, os experimentos começam com uma pequena camada de usuários e aos poucos vão sendo implementados. O Twitter, entretanto, não quis comentar as novidades.