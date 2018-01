Twitter testa 'trending topics' para TV - Link - Estadão

Empresa está testando ranking dos programas mais comentados com alguns usuários do aplicativo para iOS

SÃO PAULO – O Twitter parece estar interessado em estreitar suas relações com a indústria televisiva, especialmente depois de alguns estudos mostrarem que o burburinho sobre um programa no site tem impacto nos números da audiência.

A empresa está testando com alguns usuários do aplicativo iOS nos Estados Unidos uma espécie de Trending Topics de programas de TV, um ranking que destaca os programas mais comentado do momento. Um banner com a foto, o número de tweets e informações sobre o canal e horário de transmissão de um programa está sendo exibido no alto da página principal da conta de alguns usuários.

Usuário postou imagens da novidade na sua conta no Twitter. FOTO: Reprodução

A informação foi divulgada pelo usuário Anthony Geranio (@asg) na terça-feira, 13. Ele publicou imagens de como ficou o visual da sua página no Twitter com a novidade.

Um porta-voz da empresa disse ao site TechCrunch que o Twitter adota a filosofia de inovar por meio da experimentação, mas não quis comentar diretamente o assunto.

A relação do Twitter com as emissoras TV é cada vez mais estreita. Um estudo recente da Nielsen confirmou uma suspeita antiga: a avaliação de um programa e a magnitude do barulho que ele provoca no Twitter estão relacionados. Segundo o estudo, o volume de tweets causou “mudanças significativas na audiência em 29% dos episódios dos programas analisados”. Na mão oposta, em 48% dos casos, maior audiência resultou em mais tweets relacionados.

No Brasil, um estudo preliminar do Ibope mostra que a partir de 17 pontos de audiência, cada 5 mil tweets adicionais sobre um programa geram um novo ponto de audiência.