Twitter Times gera jornal virtual a partir de posts dos amigos - Link - Estadão

O sistema é parecido com o do Digg, só que ao invés dos usuários fazerem as recomendações manualmente, elas são descobertas por presença e repetição no seu feed do Twitter.

O Twitter Times também permite que você leia o jornal de outros usuários do Twitter, desde que ele já tenha sido criado no site. A home page ainda oferece links para jornais de alguns usuários mais populares, como Tim O’Reilly e Jack Schofield.