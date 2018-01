Twitter transforma 'favoritar' em 'curtir' - Link - Estadão

SÃO PAULO – Nessa quinta-feira, 17, uma novidade discreta aproximou o Twitter do Facebook: a partir de agora, o botão “favoritar” teve seu nome trocado para “curtir”. Em inglês, entretanto, a função permanece com o mesmo nome, “favorite”.

Nada foi modificado na funcionalidade do botão, que continua servindo para armazenar tweets interessantes, mas mesmo assim, muitos usuários do site criticaram a mudança.

Desejo q o cara q inventou isso de substituir o fav por curtir morra atropelado por um fusca. — Átila b. (@transavel) October 17, 2013

“favoritar” virar “curtir” no twitter vai banalizar toda magia da estrelinha :/ — flavia lacerda (@frufru) October 17, 2013

Este é o Twitter. Ele brilhava e era original. Até mudar a opção favoritar para curtir. Que feio isso em Twitter. — vinicius (@teamdirectionjb) October 17, 2013

Whatsapp

Enquanto isso, o site americano All Things D reportou que a empresa pode desenvolver um serviço de mensagens instantâneas com função parecida com a do Whatsapp.

De acordo com a publicação, a tal ideia se desenvolverá a partir da funcionalidade que permitiu a troca de mensagens privadas entre usuários do site que não se seguem mutuamente. O artigo também diz que a empresa planeja ser a líder de conversas no mundo, e cuidar de mensagens privadas faz cada vez mais parte disso.