Twitter vai monitorar outros aplicativos que você tem no celular - Link - Estadão

SÃO PAULO – O aplicativo do Twitter vai começar a coletar informação sobre outros aplicativos instalados no smartphone ou tablet do usuário para direcionar propagandas e conteúdo ainda mais específico para cada pessoa. A função também servirá para aprimorar as sugestões de quem seguir feitas pelo Twitter.

A novidade será informada para os usuários por meio de avisos no próprio app da plataforma. A função virá acionada como padrão, mas o usuário poderá escolher se quiser desativá-la em suas configurações de privacidade.

Segundo o Twitter, serão coletados apenas dados sobre a lista de apps que o usuário instalou, para entender melhor os gostos e preferências do usuário, mas não dados guardados no app.

O Twitter não é a primeira rede social a coletar informação de outros apps. O Facebook faz a mesma coisa, mas apenas com aplicativos que também usam seus códigos, criados a partir do kit de desenvolvimento de software da empresa.

Recentemente, o Twitter anunciou mudanças nas suas políticas e uma nova missão com a meta de melhorar sua lucratividade e agradar acionistas.

Como desativar a função

No Twitter para Android:

- Toque no ícone de menu;

- Toque em Configurações;

- Toque na conta que você quer ajustar;

- Em Outros, ajuste a configuração para Personalizar o Twitter com base em meus apps.

No Twitter para iOS:

- Na aba Eu, toque no ícone de engrenagem;

- Toque em Configurações;

- Toque na conta que você quer ajustar;

- Em Privacidade, ajuste a configuração para Personalizar o Twitter com base em meus apps.