Twitter vale US$ 7;7 bi - Link - Estadão

Um recente leilão de ações do Twitter no mercado secundário sugere que investidores avaliam a companhia em US$ 7,7 bilhões, mais que o dobro do valor de mercado do serviço de microblogs após ter recebido uma injeção de recursos em dezembro.

Investidores concordaram em pagar US$ 34,50 por ação do Twitter no leilão conduzido pela Sharespost, uma bolsa de valores para negociação de ações de companhias privadas que anunciou a informação nesta sexta-feira.

Com base no número de ações do Twitter listadas pelo site da Sharespost, estimado em US$ 223,7 milhões, é possível chegar ao valor de mercado de cerca de US$ 7,7 bilhões de dólares para o site.

Os valores atribuídos a companhias privadas de Internet explodiram nos últimos meses, com investidores se afobando para comprar fatias de empresas que muitos imaginam que podem ser o próximo Google.

Na quinta-feira, uma firma de investimentos comprou US$2,5 milhões de ações do Facebook, em um acordo que aumentou o valor da companhia para US$65 bilhões de dólares, segundo veiculado pela imprensa. O valor é 30% maior que atribuído ao Facebook em sua última rodada de investimentos recebida em janeiro.

O leilão de ações do Twitter envolveu 35 mil ações preferenciais série B do serviço de microblogs e a demanda superou a oferta, segundo o Sharespost.

Em dezembro, o valor atribuído ao Twitter chegou a US$ 3,7 bilhões, após o site ter recebido aporte de US$ 200 milhões da empresa de venture capital Kleiner Perkins Caufield & Buyers.

