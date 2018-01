Twitter venderá seguidores - Link - Estadão

Anunciantes terão o direito de comprar espaço nas recomendações (‘Who to follow’) do Twitter. Pelo menos é o que banca o jornalista Peter Kafka, do The Wall Street Journal, que diz ter informações de bastidores. Segundo ele, a novidade será anunciada em uma conferência na terça-feira, 28.

A publicidade só seria sugerida, diz Kafka, quando tiver a ver com os interesses e com os seguidores do usuário — de acordo com o repórter, o Twitter continuará usando o mesmo algoritmo para a ferramenta. Logo, se nem a pessoa e nem ninguém da sua lista gostar de esportes, nada de marcas, times e atletas na lista de sugestões.

O serviço se chamará Promoted Accounts (Contas promovidas) e seguirá um modelo parecido com o Promoted Tweets (anúncios que aparecem no meio das buscas). A ideia é tornar os usuários que pagarem mais populares.

Mais informações no blog All Things Digital.