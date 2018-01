Twitter vs. UberMedia - Link - Estadão

O bloqueio do Twitter aos aplicativos UberTwitter, UberCurrent e Twidroyd, da empresa UberMedia (que também faz o plugin Echofon, para Firefox), repercutiu mal para o microblog nos sites de tecnologia no últimos dois dias. Na sexta-feira, 18, o Twitter passou a proibir o acesso dos aplicativos — entre os mais usados nos iPhones e celulares Android — à sua rede.

Em um curto comunicado, o Twitter alegava que os programas estavam violando termos de uso do site, sem dar detalhes, e ainda sugeria que os usuários baixassem os aplicativos oficiais do Twitter. A medida pegou de surpresa a empresa que desenvolve os aplicativos, seus usuários e a mídia especializada, acostumada com uma posição mais aberta do Twitter em relação aos desenvolvedores que usam a API do site.

O caso chamou a atenção para o dono da UberMedia, Bill Gross, que publicou um comunicado dizendo que a empresa já havia feito as modificações necessárias e estava conversando com o Twitter para liberar o aplicativo.

Gross saiu falando sobre o caso. Ele deu entrevistas para o TechCrunch e para o GigaOm reafirmando que as violações não passavam de pequenas alterações nos aplicativos e negando que planeja montar uma rede concorrente do Twitter. Seus aplicativos, segundo o GigaOm, respondem por 20% do tráfego móvel do Twitter.

O Financial Times diz que Gross é um empreendedor que quer fazer mais dinheiro com o Twitter do que o próprio Twitter. Uma outra empresa fundada por ele, a Idealab, criou uma rede de tweets patrocinados antes de o Twitter lançar a sua ferramenta de anúncios. Para o GigaOm, a briga do Twitter com a Ubermedia seria mais do que violações dos termos, de acordo com os sites.

