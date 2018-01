TwitVinho? - Link - Estadão

Por volta das 21h da noite desta segunda (21), uma enigmática mensagem apareceu no Twitter oficial da rede social perguntando: “Por que esse pessoal do Twitter está colhendo uvas? O mistério se revelará em breve…”

Junto do post, um link para um álbum do Flickr mostrando, supostamente, a equipe do Twitter colhendo uvas, ao mesmo tempo em que ocorre uma filmagem. Sabemos que a sede do Twitter fica na Califórnia, hoje uma das maiores produtoras de vinho do mundo. Será essa uma prévia do lançamento do TwitVinho?