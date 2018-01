Uau! - Link - Estadão

Com a nova edição do Photoshop anunciada para o dia 12 de abril, a Adobe aproveita o bom momento para deixar embasbacados artistas, designers e qualquer pessoa que já tenha retocado uma foto. O gerente de produto do Photoshop, John Nack, postou um vídeo em seu blog nesta terça-feira, 23, que revela algumas das funções que vem por aí. Confira o vídeo abaixo (em inglês):

A função, chamada Content-aware fill (ou “preenchimento com reconhecimento de conteúdo” em tradução livre), promete revolucionar o processo de edição de imagens, tornando surpreendentemente fácil remover detalhes de uma foto.

Apesar do iminente lançamento do Adobe Photoshop CS 5, o blog de Nack não confirma a presença da função no software, dizendo apenas que ela será vista em uma “versão futura”. A tecnologia para sintetizar texturas pode revolucionar o mercado de edição gráfica nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, tramita no Plenário federal um projeto de lei do deputado Wladimir Costa (PMDB-PA) que pode tornar obrigatória a informação sobre manipulação de imagens em publicidade. O Projeto 6.853/10 prevê multa de até 50 mil reais sobre anúncio que não trouxer o seguinte aviso: “Atenção: imagem retocada para alterar a aparência física da pessoa retratada.”

O projeto tramita em caráter conclusivo e deve ser votado em breve pelas comissões designadas. O poder executivo decidiria ainda qual órgão seria responsável pela aplicação da multa.