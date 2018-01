Uber adota 'selfie' de motoristas para aumentar a segurança - Link - Estadão

Uber/Divulgação Motoristas precisam fazer selfies em momentos aleatórios para confirmarem identidade.

O aplicativo de carona paga Uber começou a exigir que os motoristas tirem um selfie, para que o sistema do aplicativo o confirme se a pessoa que dirige o veículo é a mesma que está cadastrada no serviço. A medida tenta evitar que contas de motoristas sejam roubadas e utilizadas por bandidos para aplicar golpes nos passageiros.

Disponível nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, o recurso de segurança pede a confirmação de identidade em momentos aleatórios. O motorista poderá ter que fazer a selfie antes de ficar online ou antes de aceitar uma corrida, por exemplo.

A partir da foto, o sistema da companhia compara a imagem com a armazenada no banco de dados no momento de cadastramento do motorista. Caso o sistema não reconheça a pessoa na foto, a conta é bloqueada enquanto uma equipe do Uber faz uma avaliação do caso.

Durante os testes, mais de 99% dos motoristas foram verificados com sucesso, por isso a companhia espera que a nova função seja eficiente para evitar fraudes.

Segurança. A nova medida de segurança do aplicativo chega em um momento em que muitos passageiros têm se sentido inseguros com os relatos de assalto e sequestro realizados usando a plataforma do Uber.

A empresa já havia adotado recursos, como a função de compartilhar a rota e os dados da viagem com amigos e até mesmo exigindo o CPF do usuário que optar por pagar a corrida com dinheiro — recurso que estava sendo usado para atrair motoristas e assaltá-los