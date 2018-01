Uber anuncia chegada a Belo Horizonte - Link - Estadão

Ligia Aguilhar

Bruno Capelas

SÃO PAULO – O Uber, aplicativo que compete com táxis nas principais cidades do mundo, anunciou na tarde dessa sexta-feira, 12, que está chegando a Belo Horizonte, sua terceira cidade no Brasil – no final de junho, o serviço de US$ 18 bilhões já havia estreado em São Paulo e no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na conferência Brazil in the 21st Century (Brasil no Século XXI), na Universidade de Direito de Stanford, pela chefe de expansão do Uber nas Américas, Megan Zoback.

A assessoria local do Uber confirmou que a empresa está chegando à capital mineira entre sexta-feira, 12, e sábado, 13. A inauguração do serviço será feita pela estilista Raquel Mattar. Além disso, a empresa já criou uma conta no twitter própria para Belo Horizonte chamada “Uber_BH” e com o símbolo da empresa, já dá pistas de sua chegada à capital mineira, seguindo a receita de outras contas locais do Uber, como a @Uber_SP e a @Uber_RJ, e começou a contratar motoristas nos últimos dias.

Raquel Mattar foi a personalidade escolhida pelo Uber para a inauguração do serviço em BH. FOTO: Divulgação

Procurado pela reportagem, o departamento de trânsito de Belo Horizonte (BH Trans) declarou não ter recebido nenhum contato da empresa até o momento. “Como o serviço está chegando agora, podemos aguardar um pouco para esperar o que vai acontecer. Até aqui, não monitoramos aplicativos”, disse a assessoria de comunicação do BH Trans.

Capaz de conectar passageiros a motoristas cadastrados pela empresa, o serviço tem rivalizado com aplicativos e cooperativas de táxi, que veem na informalidade do Uber um risco à segurança. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, já declarou que quer impedir o Uber de funcionar na capital paulista, inclusive com a intenção de acionar provedores de internet para derrubar o acesso ao serviço.

“O problema do aplicativo Uber é que eles fazem o transporte individual remunerado de passageiros, mas eles falam que o aplicativo é carona”, diz Daniel Teles Ribeiro, diretor do Departamento de Transportes Públicos de São Paulo (DTP/SMT). “Na prática, a pessoa fica o dia inteiro com o carro dando supostas caronas. Uma coisa é o cidadão que vai para o trabalho e chamar o amigo e dá uma carona. Outra coisa é um veículo particular rodando na cidade de São Paulo prestando serviço remunerado de passageiro”.

Além disso, o serviço tem sido proibido de atuar em algumas cidades alemãs, e tem sido motivo de protestos em todo o mundo por parte de taxistas, que acusam o Uber de promover concorrência desleal. Na última segunda-feira, Travis Kalanick, CEO do Uber, declarou que “estamos em uma campanha política na qual os táxis são a oposição”, durante sua palestra na conferência de startups TechCrunch Disrupt.