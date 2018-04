Brendan McDermid/Reuters Sob a gestão de Dara Khosrowshahi, Uber tem se aproximado de autoridades

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 12, que vai criar um novo recurso de segurança para conectar os passageiros nos Estados Unidos diretamente ao número de emergência 911 a partir de meados deste ano, na mais recente medida de um pacote destinado a melhorar a imagem popular do serviço de transporte compartilhado.

A empresa informou que seu aplicativo terá um “centro de segurança” que incluirá informações sobre o processo de avaliação dos motoristas, seguro e diretrizes da comunidade.

Os passageiros também poderão escolher até cinco amigos e familiares como contatos de confiança e compartilhar detalhes da viagem com eles durante a corrida, escreveu o presidente executivo, Dara Khosrowshahi, em publicação no blog da empresa nesta quinta-feira, 12.

O Uber está enfrentando atualmente uma ação coletiva nos Estados Unidos por avaliação precária dos motoristas, o que levou a uma série de incidentes de assédio sexual, incluindo estupro.

A série de medidas de segurança é uma tentativa de Khosrowshahi, que assumiu o cargo em agosto do ano passado, de renovar a imagem do Uber e deixar vários escândalos para atrás, após oito anos de liderança do ex-presidente executivo, Travis Kalanick.

Acordo. A agência regulatória de comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) disse ainda nesta quinta-feira, 11, que chegou a um acordo com o Uber a respeito da forma como a empresa trata a privacidade e segurança de dados de seus consumidores – o contrato foi impulsionado pela falha de segurança que deu acesso a informações pessoais de mais de 57 milhões de usuários do Uber no mundo todo.

O acordo, porém, não impôs nenhuma multa ao Uber, uma vez que a FTC e a empresa não tinham nenhum acordo prévio sobre o assunto. Se a empresa não for capaz de divulgar falhas de segurança no futuro, porém, ela poderá enfrentar multas.

A companhia, que disse na quarta-feira que irá adicionar novos serviços, incluindo compartilhamento de carros e passagens de trem, está procurando ser um aplicativo de transporte completo.

Khosrowshahi visitou recentemente a Ásia e anunciou muitas mudanças para o aplicativo Uber sob sua iniciativa focada em “maneiras que o Uber pode servir melhor a passageiros, motoristas e cidades”.