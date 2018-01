Uber lança serviço para empresas no Brasil - Link - Estadão

REUTERS

O polêmico aplicativo Uber está expandindo ainda mais seu alcance no Brasil, indo na contramão dos pedidos e protestos de taxistas. Hoje, 21, o sistema está lançando o Uber for Business. O diferencial desta ferramenta é que o valor das corridas de funcionários é descontada diretamente na conta da empresa, sem necessidade de passar pelo processo burocrático de reembolso.

A única ação necessária é criação de uma conta pela empresa no aplicativo e realizar o cadastramento dos funcionários. Assim, quando as pessoas utilizarem o serviço de transportes, podem escolher debitar o pagamento da corrida na conta pessoal ou empresarial.

As empresas, por outro lado, podem controlar o uso. Delimitação de horários e recebimento automático de relatório de gastos, por exemplo, são alguns dos recursos. E mais: não é cobrada taxa de intermunicipalidade — acréscimo de 50% no valor da corrida de táxis quando o cliente sai do município e não retorna com o mesmo carro.

O Uber vem causando polêmica no Brasil e no mundo nos últimos meses. Ele foi proibido de funcionar no País após decisão judicial, derrubada alguns dias depois. Pouco tempo antes, o app tinha sido alvo de um grande protesto de taxistas.