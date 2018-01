Uber negocia para emitir mais de US$1 bi em dívidas - Link - Estadão

Travis Kalanick, CEO e fundador do Uber. FOTO: NYT Travis Kalanick, CEO e fundador do Uber. FOTO: NYT

SÃO FRANCISCO – O Uber está em negociações para emitir mais de US$ 1 bilhão em dívida conversível, disse uma fonte familiarizada com o assunto, logo após o serviço norte-americano de táxi ter divulgado a captação de US$ 1,2 bilhão de dólares em sua última rodada de financiamento.

O novo financiamento, que avalia a empresa em 40 bilhões de dólares, e a captação anterior de US$ 1,2 bilhão deram ao Uber mais flexibilidade em relação ao momento certo para sua oferta pública inicial de ações (IPO), disse a fonte.

A dívida vai ser convertida em ações com um desconto de cerca de 20% a 30% do preço de IPO, disse a fonte, acrescentando que os descontos aumentam após um ano se o Uber não se tornar uma empresa pública.

“Acabamos de levantar uma rodada de financiamento de US$ 1,2 bilhão, com capacidade adicional restante para investimentos estratégicos”, disse o presidente-executivo da companhia, Travis Kalanick, em mensagem publicada no blog da empresa.

Kalanick não deu detalhes sobre o financiamento nem disse quem fez o investimento na empresa, que conta com Goldman Sachs e Google Ventures entre seus investidores.

O executivo afirmou na mensagem que os recursos permitirão à empresa fazer investimentos principalmente na região Ásia-Pacífico.

O Uber foi avaliado em US$ 18,2 bilhões em junho, quando levantou US$ 1,2 bilhão junto a fundos mútuos e outros investidores, que incluíram a BlackRock.

