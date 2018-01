Uber pode valer US$ 10 bilhões após rodada de investimentos - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Uber, empresa dona de um aplicativo capaz de combinar caronas nas grandes cidades do planeta, está em conversas para passar por mais uma rodada de investimentos, que podem avaliar a empresa em cerca de US$ 10 bilhões, reportou hoje a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O tamanho e o valor das negociações ainda podem mudar, dizia ainda a Bloomberg, citando uma de suas fontes. Em sua última rodada de financiamento, a Uber se tornou uma das startups a crescer de valor mais rapidamente, alcançando a marca de US$ 3,5 bilhões. Entre os investidores da empresa, estão o Benchmark Capital, o TPG Capital e o Google. A Uber não estava disponível imediatamente para comentar o assunto.

A empresa auxilia pessoas e motoristas a encontrar companheiros de viagens urbanas e faz parte de uma cena de startups citada como “economia compartilhada”, da qual também faz parte o AirBNB, site especializado em hospedagem.

