Uber recebe investimento de US$ 3,5 bilhões de fundo da Arábia Saudita - Link - Estadão

O Uber recebeu investimentos de US$ 3,5 bilhões de um fundo gerenciado pelo governo da Arábia Saudita, em uma das maiores captações financeiras já feitas por uma empresa de tecnologia privada. Anunciada pelo fundo saudita nesta quarta-feira, 1º, a rodada de investimento mantém a avaliação do Uber em US$ 62,5 bilhões de dólares, acima de empresas como FedEx, General Motors e Ford.

Além do investimento, o diretor do fundo governamental saudita, Yasir Al Rumayya, se juntará ao conselho de administração do Uber. Para o aplicativo de transportes, os recursos vão servir para financiar a expansão internacional da empresa – de acordo com Travis Kalanick, presidente executivo do Uber, esse é um assunto-chave para seu sucesso de longo prazo.

De acordo com os executivos do Uber, a região do Oriente Médio é uma das que mais crescem para a empresa. Segundo o Uber, eram 395 mil usuários e 19 mil motoristas ativos no início de 2016 – estatísticas quatro vezes maiores que os dados do início de 2015.

Em um comunicado à imprensa, o Uber e o governo saudita disseram que a empresa pode ajudar a mudar comportamentos no país árabe: hoje, 80% dos usuários do Uber na Arábia Saudita são mulheres, que geralmente deixam de usar táxis por conta da "vergonha" que pode ser pegar um táxi em público. Para o Uber, uma presença maior no país árabe pode ajudar as mulheres a acessar o mercado de trabalho e as escolas.