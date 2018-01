Uber vai permitir que passageiro divida viagem com estranhos em São Paulo - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Uber anunciou nesta quarta-feira, 27, uma nova modalidade do serviço de carona paga, que permite dividir o carro com estranhos e pagar menos pela corrida. O Uber Pool deverá começar a funcionar em São Paulo na próxima sexta-feira, 29. De acordo com a empresa, esta modalidade de serviço permite compartilhar viagens com outras pessoas, o que reduz o valor final da corrida em até 40% em relação ao uberX – modalidade mais barata dos serviço atualmente. A empresa ainda disse que garante a segurança do usuário e que continua a rastrear os carros por meio de GPS.

Segundo o Uber, embora os passageiros dividam o custo das viagens e paguem menos, os motoristas ficarão menos ociosos, pois aceitarão mais de um passageiro por corrida. “A demanda também deverá aumentar devido ao valor da viagens — e são mais passageiros para os motoristas”, disse o Uber, por meio de comunicado.

Para solicitar um Uber Pool, basta optar por um “carro compartilhado” antes de solicitar uma corrida do tipo uberX. Neste momento, o sistema irá exibir a estimativa de preço também para viagens individuais. Atualmente, o compartilhamento de carros por meio do app é feito em várias cidades dos Estados Unidos e na China, além das capitais Londres e Paris.