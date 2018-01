Ubisoft Brasil leva estúdio de desenvolvimento para dentro de universidade gaúcha - Link - Estadão

Ubisoft Brasil leva estúdio de desenvolvimento para dentro de universidade gaúcha

A Ubisoft Brasil anunciou a mudança do estúdio de Porto Alegre (RS) para a Tecnopuc, Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A Ubisoft começou a operar no Brasil em novembro de 2008, com estúdios em São Paulo. Em janeiro adquiriu a produtora gaúcha South Logic Stúdios, de onde o estúdio gaúcho se originou.

