Ubisoft eleva metas após boas vendas no Natal - Link - Estadão

A desenvolvedora francesa de videogames Ubisoft aumentou suas metas de vendas e lucro para o ano fiscal em razão da forte demanda por jogos como Assassin’s Creed Revelations e Just Dance na época do Natal.

O grupo agora espera atingir a receita operacional em 2011-12 de 45 milhões a 65 milhões de euros, comparados com a previsão anterior de 40 milhões a 60 milhões, informou em comunicado nessa terça-feira, 10. A previsão de vendas é de 1,05 bilhão a 1,08 bilhão de euros, comparada com a previsão anterior de 1,04 bilhão a 1,08 bilhão.

As vendas do terceiro trimestre cresceram por volta de 8% e alcançaram 650 milhões de euros (US$ 830,6 milhões), superando a previsão do grupo de 580 milhões a 620 milhões de euros, disse a Ubisoft.

“Continuando as tendências robustas observadas na primeira metade do ano fiscal, a Ubisoft relatou alta de vendas em nível recorde no período do Natal, superando expectativas”, disse o presidente-executivo, Yves Guillemot, no comunicado.

“A Ubisoft, portanto, continua progredindo em direção à melhora de sua performance financeira, e para voltar a gerar fluxo de caixa positivo no fechado de 2012-2013,” acrescentou o executivo.

