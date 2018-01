Ubuntu 10.04 - Link - Estadão

Já está disponível para download a versão 10.04 do Ubuntu, principal sistema operacional Linux. A principal mudança do rival gratuito do Windows em sua nova versão é gráfica – logotipo, tipografia, tema padrão e cores principais foram alterados. A nova composição de laranja e roxo e a leveza do novo desenho deram ares mais modernosos ao estilo Light, que veio para substituir o Human.

A nova versão, apelidada de Lucid Lynx, também traz redução no tempo de boot (carregamento do sistema operacional na memória principal do computador), suporte estendido de dois anos, simplificação dos programas padrões, inclusão do editor de vídeo PiTiVi e suporte nativo para: Iphone, Ipod Touch, Ubuntu One e Ubuntu One Music Store. A integração com a nuvem através pelo Ubuntu One facilita backups, sincronização de dados e compartilhamento de arquivos.