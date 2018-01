Ucrânia fecha site de compartilhamento de arquivos - Link - Estadão

Site Ex.ua foi fechada sob acusação de distribuir conteúdo ilegalmente, como software, músicas e vídeos protegidos

KIEV – A polícia ucraniana fechou nesta terça-feira o site de compartilhamento de arquivos mais popular da antiga ex-república da soviética, o Ex.ua. A página foi fechada sob acusação de que seus donos distribuíam ilegalmente softwares, músicas e vídeos protegidos por direitos autorais.

A manobra, que se deu após os Estados Unidos tirarem do ar o site Megaupload mais cedo neste mês, foi resultado de reclamações de empresas de software como a Microsoft e a Adobe, disse a polícia.

“Durante uma busca nos escritórios e centrais de dados dos donos do site, a polícia confiscou vários computadores… incluindo 200 servidores que continham por volta de 6 mil terabytes de informação, no total”, disse o Ministério do Interior do país. “A polícia descobriu que o site era gerido por um cidadão da Letônia.”

O ministério disse que 16 pessoas que haviam trabalhado nos escritórios do Ex.ua estavam sendo interrogadas, mas não disse quantas pessoas haviam sido detidas, se é que houve prisões.

Segundo as leis da Ucrânia, os donos do site podem enfrentar até cinco anos de prisão se forem declarados culpados, disse o ministério.

O número de usuários do Ex.ua era de milhões, de acordo com a polícia. A maioria dos usuários se conectava de dentro da Ucrânia.

