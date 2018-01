UE investiga Microsoft sobre browser - Link - Estadão

A UE investiga a Microsoft sobre decisão que obrigava empresa a permitir usuário escolher outro navegador

BRUXELAS – Reguladores antitruste da União Europeia abriram uma investigação para verificar se a Microsoft está cumprindo uma decisão de 2009 de oferecer aos usuários a opção de escolher o navegador de internet, disse nesta terça-feira, 17, o comissário de Concorrência da UE, Joaquín Almunia.

“Levamos muito a sério o cumprimento das nossas decisões. Eu acreditei que os relatórios da companhia eram corretos, mas parece que esse não era o caso. Então, entramos em ação imediatamente”, declarou Almunia em coletiva de imprensa.

“Se após nossa investigação a infração for confirmada, a Microsoft deve esperar sanções”, disse ele, acrescentando que os reguladores planejam concluir a investigação o mais rápido possível.

Almunia afirmou que este é o primeiro caso da Comissão Europeia em que uma companhia é suspeita de não obedecer às decisões antitruste.

