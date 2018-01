UE quer mais proteção de dados na internet - Link - Estadão

Comissão Europeia está aceitando opiniões da sociedade para avaliar se a atual legislação sobre telecomunicações precisa ser revista

BRUXELAS – A Comissão Europeia iniciou na quinta-feira, 14, um processo para reforçar as regras de proteção de dados pessoais na internet.

O Executivo comunitário fez um chamado a todos os interessados para que até o próximo dia 9 de setembro compartilhem suas experiências sobre esta questão para que possam decidir se a legislação atual sobre telecomunicações precisa ser completada com normas práticas.

“O objetivo é esclarecer em que casos as violações devem ser notificadas, quais procedimentos devem ser tomados e em quais formatos”, explicou a Comissão em comunicado.

A regra atual, que entrou em vigor em maio, já exige das operadoras e provedores de serviços da internet que informem as autoridades nacionais e seus clientes quando detectarem violações dos dados pessoais que manejam.

“A obrigação de notificar as violações dos dados constitui uma parte importante da nova regra sobre telecomunicações da UE”, afirmou a comissária europeia de Agenda Digital, Neelie Kroes.

As respostas a esta consulta pública servirão para que a Comissão proponha novas medidas.

As operadoras de telecomunicações, provedores de serviços da internet, governos, autoridades nacionais de proteção de dados, organizações de consumidores e outros interessados podem a partir desta quinta-feira preencher um formulário on-line disponível no site do Executivo europeu.

