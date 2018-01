UE suspende decisão sobre Google e Motorola Mobility - Link - Estadão

A decisão sobre o acordo entre as duas empresas foi adiado, para que o Google dê mais informações sobre a compra

BRUXELAS – A Comissão Europeia suspendeu o prazo final de 10 de janeiro para uma decisão sobre a oferta do Google pela fabricante de aparelhos móveis Motorola Mobility, pois aguarda que a gigante das buscas na internet forneça mais informações sobre o acordo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“O prazo final foi suspendido porque a Comissão (Europeia) precisa de certos documentos do Google, essenciais para sua avaliação da operação”, disse Amelia Torres, porta-voz da unidade de competição da Comissão.

“Uma vez que a Comissão tenha toda a informação necessária, reiniciará o cronograma e publicará um novo prazo no site”.

O Google, que anunciou o acordo de US$ 12,5 bilhões em agosto, busca fortalecer seu portfólio de patentes e competir melhor com rivais como a Apple.

A Comissão consultou a concorrência e usuários em busca de feedback sobre o acordo. Segundo questionários enviados mais cedo este mês, o órgão regulador perguntou se o Google favoreceria a Motorola Mobility em vez de outras fabricantes de hardware que licenciam o software do Google.

Órgãos antitruste dos Estados Unidos também estão analisando o acordo.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Google não favorecerá Motorola, diz Schmidt

• Google vai comprar Motorola Mobility