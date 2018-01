Ugandenses condenam Kony 2012 em TV - Link - Estadão

Al Jazira cria canal para opiniões de sobre documentário polêmico; maioria das opiniões é desfavorável

SÃO PAULO – A versão inglesa da rede de TV árabe Al Jazira abriu espaço para um lado pouco ouvido em meio à enorme repercussão do filme Kony 2012: os ugandenses.

O filme Kony 2012 foi lançado na semana passada pela ONG Invisible Children com o objetivo de alertar o mundo para as atrocidades cometidas pelo líder guerrilheiro ugandense Joseph Kony. Na semana seguinte, era o vídeo viral mais rápido da história e estava no centro de uma polêmica mundial.

Com a hashtag #UgandaSpeaks, a Al Jazira está convidando cidadãos de Uganda a se manifestarem sobre o filme e seu conteúdo.

No Twitter, a emissora postou a seguinte mensagem: “Você é de #Uganda? Al Jazeera quer suas opiniões sobre #Kony2012 – tuíte usando #UgandaSpeaks, email voices at aljazeera.net ou SMS +256790893828″.

No site do canal foi publicado um mapa interativo que mostra de onde vem os comentários e um “feed” com todos eles por ordem de chegada. Um indicador mostra para que lado pendem os comentários: dos 111 postados até o fechamento do texto, 63 eram contra a campanha, 20 neutros e 28 a favor.

O tom dos comentários contra o filme pode ser resumido no título de um deles: “O resto do mundo nunca vai entender completamente o que realmente aconteceu por aqui”.

Esse tipo de reação pode ser vista também em declarações de jornalistas e blogueiros de Uganda. Em entrevista a um dos programas da Al Jazira, a jornalista ugandense Rosbell Kagumire se mostrou indignada com a frase “Não estude história, faça história”, contida em Kony 2012. “Você não pode fazer história, se não aprende com ela. Foi exatamente o que eles fizeram”, disse Rosebell.

A Al Jazira também mostrou em uma reportagem a reação que o filme causou num vilarejo no norte do país. Um público de aproximadamente cinco mil pessoas foi reunido num espaço ao ar livre. Em pouco tempo, pedras estavam sendo lançadas em direção à tela. Seguiu-se um tumulto e a projeção teve que ser cancelada.

Veja o vídeo abaixo da reportagem: