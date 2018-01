Último dia para enviar sugestões para o Marco Civil da Internet - Link - Estadão

Termina amanhã a primeira fase da consulta pública colaborativa que definirá o Marco Civil da Internet no Brasil.

Elaborada pelo Ministério da Justila e pela Fundação Getúlio Vargas, a consulta pública funciona como um fórum. Qualquer pessoa cadastrada no Fórum Cultura Digital pode dar sugestões para construir o documento que garantirá os direitos básicos do internauta e as obrigações do poder público ao regular a rede.

Finalizada a primeira consulta, o texto será utlizado como base para a elaboração de uma lei, que será novamente colocada em discussão na internet. A expectativa é que o texto final seja votado ainda em 2010.

