Ultrabook da HP tem acabamento de vidro - Link - Estadão

Novos modelos Envy Spectre têm proteção de vidro na base e na tela

MADRI – A companhia HP, maior fabricante de computadores do mundo, apresentou seu segundo ultrabook portátil, o qual se destaca com um arrojado design em vidro.

Os ultrabooks são considerados como a nova categoria de computadores portáteis, impulsionados pela Intel, cuja primeira geração chegou ao mercado somente no quarto trimestre de 2011.

Na Consumer Electronics Show (CES), que foi inaugurada nesta terça-feira, 10, em Las Vegas, os fabricantes de computadores estão apresentando a segunda geração dos ultrabooks, como o HP Envy 14 Spectre.

Segundo a companhia, em comunicado, o novo modelo da HP se destaca ao apresentar uma tela de alta definição, com 14 polegadas, espessura de apenas 20 milímetros e um peso de 1,8 quilos.

Além de contar com os últimos processadores Intel Core, disco rígido sólido e uma bateria de nove horas de duração, o novo modelo da HP também incorpora teclado inteligente, com lâmpadas LED para cada tecla, as quais ascendem quando detecta a presença de uma pessoa.

O HP Envi 14 Spectre também conta com uma versão pre-instalada do software Adobe Photoshop e Premiere Elment e mais dois anos de Norton internet Security, além de levar uma linha de telefone premium para o suporte técnico.

A HP informa que o preço deste portátil será de US$ 1.662 e que será distribuído na Europa de forma gradual, mas se concentrará no Reino Unido, Alemanha, Suíça e, como exceção, nos Emirados Árabes.

