Um ano sem Steve Jobs - Link - Estadão

Há um ano morria Steve Jobs; veja homenagem da Apple a seu cofundador

Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – No dia em que se completa um ano do falecimento do cofundador da Apple Steve Jobs, a companhia presta uma homenagem em seusite com um vídeo. Jobs, que se consagrou como um visionário no mundo da tecnologia, nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955 e faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos de idade — um dia após o lançamento do iPhone 4S. Ele lutava havia anos contra um câncer no pâncreas.

O vídeo mostra fotos de Steve Jobs e trechos de discursos que ele deu durante lançamentos de produtos.

Veja alguns deles:

“Este é o iMac. A coisa toda é translúcida. Você pode ver lá dentro. É muito legal!” (Lançamento do iMac)

“Este aparelho pequeno e impressionante, com mil músicas, vai direto para o meu bolso.” (Lançamento do iPod)

“Um iPod, um telefone e conexão à internet. Vocês estão entendendo?” (Lançamento do iPhone)

Após o vídeo, o site da Apple exibe um texto assinado por Tim Cook. Veja abaixo:

Uma mensagem de Tim Cook, presidente da Apple.

O falecimento de Steve um ano atrás foi um momento triste e difícil para todos nós. Eu espero que hoje todos reflitam sobre a vida extraordinária dele e sobre as muitas formas pelas quais ele fez do mundo um lugar melhor.

Um dos maiores presentes que Steve deu ao mundo é a Apple. Nenhuma companhia jamais inspirou tamanha criatividade ou estabeleceu critérios de tão alto nível para si mesma. Nosso valores se originaram de Steve e seu espírito será para sempre a base da Apple. Nós compartilhamos do grande privilégio e responsabilidade de perpetuar seu legado.

Eu estou extremamente orgulhoso do trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo produtos que nossos consumidores amam e sonhando com novos (produtos) que vão encantá-los no futuro. Agradeço a vocês por dedicarem talento e tanto de suas vidas à Apple. É um tributo maravilhoso à memória de Steve e a tudo que ele defendia.

Tim

—-

