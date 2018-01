Um banheiro no seu celular - Link - Estadão

Um teste conduzido no Reino Unido pela revista Which? revelou que cerca de um em cada quatro telefones celulares possuem mais bactérias acumuladas que uma descarga de banheiro. Alguns aparelhos chegavam a ter até dez vezes mais bactérias que o aceitável pela regulamentação sanitária do país.

O celular mais sujo analisado pela pesquisa (que testou 30 aparelhos) continha quase 40 vezes mais que o limite aceitável de enterobactérias — grupo que inclui a salmonela — e 170 vezes mais que os índices para coliformes fecais.

A pesquisadora Ceri Stanaway explicou que “as bactérias se acumulam em suas mãos e são transferidas para o telefone. E elas podem ser transferidas de um para o outro o tempo todo, até que eventualmente a pessoa fica doente.” Ela ainda sugere que as pessoas sejam mais cautelosas ao emprestar o telefone para mostrar fotos a um amigo, por exemplo.

A revista Which? também provou no passado que um teclado de computador pode ser mais sujo que um assento de vaso sanitário. As informações são do Daily Mail.