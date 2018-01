Um bilhão de Lady Gaga - Link - Estadão

Com o YouTube tomando o lugar da MTV como principal repositório de clipes do planeta, não chega a ser surpreendente que a cantora Lady Gaga tenha alcançado um novo recorde de exibições de vídeo na internet. Segundo o site Visible Measures, que contabiliza reproduções de vídeos online, Lady Gaga é a primeira artista a atingir a marca de um bilhão de visualizações.

O resultado é soma dos números conquistados por seus clipes oficiais: “Poker Face” (374 milhões), “Bad Romance” (360 milhões) e “Just Dance” (272 milhões). Com o recente lançamento do vídeo de “Telephone”, que ainda conta com a participação de Beyoncé, o número de visualizações dos clipes da cantora deve continuar aumentando.

Confira abaixo o clipe de “Poker Face”, maior sucesso da cantora até o momento: