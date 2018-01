Um bilhão de usuários 3G - Link - Estadão

Usuários de banda larga móvel devem superar 1 bilhão em 2011, poucos meses depois de terem atingido a marca dos 500 milhões, afirmou a Ericsson nesta terça-feira, 11.

“Durante o curso de 2010, um marco significativo em termos de usuários de banda larga móvel foi alcançado uma vez que seus números superaram os 500 milhões no mundo”, disse a Ericsson, maior fabricante de equipamentos para telefonia móvel do mundo, em comunicado.

“A Ericsson estima que esse número vai dobrar antes que 2011 acabe.”

O uso de computadores portáteis, celulares e de tablets, mais recentemente, impulsionou a internet móvel nos últimos anos.

O tráfego crescente de dados é visto pelo mercado como impulsionador das receitas das operadoras de telecomunicações e está provocando investimentos em redes, o que também ajuda o faturamento dos fabricantes de equipamentos.

A região da Ásia-Pacífico deve representar a maior parte do número de usuários da tecnologia, cerca de 400 milhões, seguida pela América do Norte e Europa Ocidental com mais de 200 milhões cada, segundo a Ericsson.

A companhia divulgou que em 2008, usuários de Internet móvel somavam 200 milhões. Até 2015, a Ericsson aposta em um crescimento para 3,8 bilhões, indicando uma aceleração no ritmo de expansão do setor.

