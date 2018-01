Um BlackBerry tátil e sem teclado - Link - Estadão

Novo sistema do BlackBerry usa teclado sensível ao toque, roda aplicativos ao mesmo tempo e tem câmera que corrige as fotos

ORLANDO – A Research in Motion (RIM) sabe que hoje a briga por consumidores é feita à base de aplicativos. Ao subir no palco da conferência BlackBerry World, nesta terça-feira, 1º, o CEO Thorsten Heins se esforçou para mostrar as possibilidades de desenvolvimento do novo sistema operacional da empresa, o BlackBerry 10, anunciado em outubro.

Protótipo de modelo de BlackBerry com o novo sistema. O aparelho deve ser lançado neste ano, segundo a fabricante RIM. FOTO: David Manning/REUTERS

Além de afirmar que aparelhos baseados no BlackBerry 10 (BB10) chegam às lojas neste ano, Heins e outros executivos apresentarem três principais funcionalidades da nova plataforma: o conceito “flow”, novo teclado tátil e nova função de edição de fotos.

O “flow” (ou fluxo) é a capacidade do BB 10 de manter diversos aplicativos abertos e operando em tempo real ao mesmo tempo — basta o usuários “deslizar” entre eles, empurrando as janelas para dentro e fora da tela principal, em que diferentes programas se sobrepõem. Nesse sistema, há uma central de notificações unificada, em que todas as contas do usuário podem ser acessadas.

O teclado — não mais físico, mas totalmente tátil –, além do toque simples, também terá comandos que o usuário pode usar deslizando o dedo sobre a tela. Em sua configuração normal, ele sugere palavras que aparecem em finas linhas sobre as letras — para usar um apalavra sugerida, é preciso empurrá-la em direção ao texto. Em outra configuração, criada especialmente para situações em que o usuário precisa escrever com uma mão só, são as letras que devem ser empurradas pela tela.

O teclado, apresentado por Vivek Bhardwaj, diretor de software da RIM, contará com um algoritmo que entende as palavras mais usadas pelo usuário e personaliza as sugestões.

Momento perfeito. Mas os maiores aplausos ficaram por conta do que a RIM está chamando de “câmera do momento perfeito”. “Além de não perder nenhum momento no presente, queremos que você possa voltar no tempo”, dizia Heins enquanto mostrava a foto de um casal ser editada. A mulher, que havia saído de olhos fechado na fotografia, com um toque, tem seus olhos abertos. Com outro, passa a sorrir.

O que o aplicativo de edição faz, na verdade, é salvar imagens captadas pela câmera momentos antes da foto se propriamente tirada. Então, sobrepõe trechos das imagens salvas com a foto para recuperar momentos que escaparam da lente.

Segundo Heins, o BlackBerry 10 foi desenvolvido para ser mais que um produto fácil para o usuário e uma plataforma atraente para os desenvolvedores. Ele é “o próximo mecanismo para computadores móveis”, diz. E, ao trazer um Porsche totalmente conectado via BB 10 para o palco, complementa: “ele não se limita apenas a smartphones e tablets”.

“Queremos um paradigma para o usuário que fosse fácil e rápido. Tudo isso para fazer as coisas fluírem. Estamos fazendo com que você fique ágil e rápido com um BlackBerry. Estamos fazendo isso porque o tempo é ainda mais precioso quando você está conectado por um aparelho móvel”, completa Heins.

* A repórter viaja a convite da RIM.

