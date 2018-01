Um chip feito de moléculas - Link - Estadão

Chips de computador são feitos de silício, um mineral (matéria-prima também do vidro) – por isso o nome Vale do Silício para a região dos Estados Unidos onde se concentra um grande número de empresas de tecnologia. Só que pesquisadores do Massachusets Institute of Tecnhology (MIT) desenvolveram um chip feito de moléculas. Veja abaixo:

Foto: MIT/Divulgação

O que motivou o desenvolvimento de um chip feito de moléculas é o movimento da indústria de construir aparelhos cada vez menores. E os chips também estão diminuindo de tamanho, mas ainda não no mesmo ritmo que o resto dos hardwares. Além disso, as técnicas usadas para fazer versões menores dos chips são as mesmas de 50 anos atrás – e por isso mesmo estavam chegando ao seu limite.

A tecnologia usada pelos cientistas do MIT se chama copolímeros e irá “permitir que os fabricantes peguem essas moléculas e as rearrangem dentro dos tradicionais chips de silício”.

(via NYTimes)