Um clipe; vários pontos de vista - Link - Estadão

Banda lança vídeo em que você pode escolher a câmera e participar de uma festa no papel de vários personagens

Por Vinícius Félix

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O novo clipe da banda americana Death Grips para a música I’ve Seen a Footage se passa em uma festa de piscina com cinquentas pessoas aproveitando um dia de sol. Um clipe bem normal.

A diferença é que aqui você pode ser cada um dos personagens que estão aproveitando a festa e ver tudo acontecer pelo olhos de cada uma delas. Basta um clique para mudar o ponto de vista.

O vídeo foi dirigido pelo grupo de diretores We Are From L.A e produzido em parceria com a MTV.

Outro detalhe é que ideia não é apenas ficar passeando pelo cenário enquanto se escuta a música do Death Grips. Existem cinco personagens que devem ser encontrados enquanto cumprem certos objetivos. Quem completa a lista, ganha direito a um download gratuito do EP do grupo.

