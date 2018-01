Um dia de sossego (e brindes) - Link - Estadão

A quinta-feira na Campus Party continua morna, mesmo no meio da tarde. Muitos campuseiros se esparramaram nos pufes e sofás e, desviando das goteiras e tentando ignorar o cheiro de diesel, continuaram fazendo o que sempre fazem – MSN, Twitter, jogos, blogs, filmes. A rotina não muda muito. Apesar de personalidades como o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e o criador do Mercado Livre, Marcos Galperín, serem alguns dos nomes dos paineis de hoje, a única coisa que realmente mobiliza os campuseiros são as dezenas de promoções e brindes que rolam o tempo todo no Centro de Exposição Imigrantes.

Várias empresas com estandes na CParty estão fazendo promoções de retweets. Há os brindes mais simples – fones de ouvido, camisetas, adesivos. Tem também quem tenha ganhado mochilas, pendrives, mouses óticos. A Microsoft, por sua vez, está distribuindo licenças para o uso do Windows 7 para quem quer que se aproxime da mesa com a sinalização Microsoft Student Partners. E há competições em equipes, mais difíceis de ganhar, mas cujos prêmios são robustos: viagens, netbooks, Playstation 3.

Para quem está de fora da área dos campuseiros, os estandes também distribuem brindes mais simples, como sacolas com adesivos e canetas, mas rolam competições em que dá pra conseguir algo de maior valor ou mais divertido.