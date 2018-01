Um dia na vida de um fraudador de e-mails - Link - Estadão

Adoro esta época do ano. Trata-se de uma temporada de generosidade, partilha e surpresas inesperadas — como a que acaba de chegar à caixa de entrada do meu e-mail.

É uma mensagem do leitor James Veitch, dramaturgo e diretor de teatro que mora em Londres e me enviou a transcrição de uma troca de e-mails com “um aspirante a fraudador de e-mails cuja inteligência deixa um pouco a desejar”. A história é um pouco longa e improvável, mas ele pensou que o material “pode ser interessante de se publicar”. Ele não estava brincando. O texto me fez rir de todos os jeitos: LOL, ROFL e até LMAO.

O fraudador fingia ser Alex, uma amiga de Veitch (o fraudador estava usando um endereço de e-mail parecido com o dela — com final ‘ymail.com’ em lugar de ‘gmail.com’).

Em algum lugar da Nigéria, o correspondente de Veitch deve estar contando uma divertida história parecida com esta…

(nota do ‘Link’: os erros de digitação e pontuação são propositais)

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 08:19:30 GMT

Assunto: Olá

Olá, desculpe incomodar numa hora dessas mas fiz uma rápida viagem a Londres no começo da semana e minha bolsa foi roubada com meu passaporte e meus cartões de crédito dentro. A embaixada disse que vai me ajudar a sair do país sem um passaporte, preciso apenas pagar pela passagem e quitar as despesas do hotel. Infelizmente, não tenho acesso ao dinheiro sem meu cartão de crédito, entrei em contato com o banco mas eles precisam de mais tempo para me dar um novo cartão. Pensei em pedir que você me empreste algum dinheiro rapidamente, pretendo devolver assim que chegar ao país. Preciso muito embarcar no próximo voo. Posso explicar os detalhes de como fazer o dinheiro chegar a mim.

Pode me contatar por e-mail ou pela recepção do hotel May, os números são 011447024065511 ou 011447024064567 ou no meu blackberry no endereço ‘a@ymail.com’

Alex.

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 9:56:08 AM

Assunto: Re: Olá

Como é??????

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 10:33:25 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Obrigado por responder preciso de US$ 2.000,00 para pagar a conta do hotel e cobrir minhas despesas, me avise quanto você pode emprestar, devolvo o dinheiro assim que voltar. Pesquisei o assunto e me disseram que a western union seria a melhor opção me avise se puder mandar pela western union. Obrigada.

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 4:54:23 PM

Assunto: En: Olá

Alex,

mas como diabos uma coisa dessas foi acontecer? Eu nem mesmo sabia que você estava em Londres! E gastar dois MIL em despesas do hotel? Como você conseguiu? Podia ter ficado na minha casa de graça! Estou tentando transferir o dinheiro para você.

James

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 15:59:18 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Muitobrigada James prometo devolver assim que voltar eis os detalhes necessários para transferir o dinheiro via western union

Alexandra K,

11 Charing Cross Road,

Londres,

WC2H 0QU UK

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 5:00:59 PM

Assunto: Re: Olá

Sinceramente, estou um pouco incomodado em saber que você passou a última semana vivendo como rainha e nem se deu ao trabalho de entrar em contato comigo. Pensei que fôssemos íntimos; o que houve? Além disso, me conte como é o seu quarto no hotel. Falarei com o banco amanhã.

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 16:05:53 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Nãofique assim por favor você sabe que eu estava de cabeça cheia e fiquei confusa mas agora que você prometeu ajudar estou mais calma não dá para mandar o dinheiro hoje mesmo por favor preciso muito embarcar no próximo voo me avise.

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 6:53:02 PM

Assunto: Re: Olá

Alex, antes de fazer isso — e acredite, eu pretendo ajudá-la –, por favor, diga-me apenas uma coisa; o que achava de mim na cama? Faz anos que quero saber e nunca tive a coragem de perguntar.

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 18:12:17 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

James não comece estou numa situação difícil agora e minha cabeça dói por favor me ajude a sair dessa e conversaremos quando eu chegar em casa ok,

Obrigada espero sua resposta

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 7:16:05 PM

Assunto: Re: Olá

Se é assim que vai agir, quem sabe você consiga se livrar dessa sozinha. Lembra-se da Toscana? Aquelas ondas imensas? Aquele dia que você me levou para passear pela cidade toda. Só quero saber se você ainda me ama. Ainda existe amor entre nós?

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 18:24:30 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Ok James ainda lembro dos velhos tempos que passamos juntos e gostaria de repetir tudo se tivéssemos a chance ok nunca vou esquecer dos bons momentos que passamos juntos por favor me tire dessa situação

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 7:31:21 PM

Assunto: Re: Olá

Mas você ainda me ama ou não???

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 18:43:40 GMT

Para: James Veitch

Assunto: En: Olá

sim eu te amo James e vou me encontrar com você no aeroporto quando tudo for resolvido ok apenas vá a uma WU e transfira o dinheiro para que possamos ficar juntos ok. Espero sua resposta

Com amor

—————

De: James Veitch

Data: 15 de dezembro de 2010 21:07:49 GMT

Para: Alexandra K

Assunto: Re: Olá

Olá Alex, Desculpe. Tive um dia muito ocupado; consegui falar com o banco e me certificar de que tenho dinheiro o suficiente para as despesas do hotel. O sujeito com quem conversei disse que a Western Union não é segura. Não seria melhor nos encontrarmos pessoalmente? No caminho de volta para casa decidi pedir a você que me escreva um poema. Não precisa ser grande, bastam alguns versos simples, só para mim. Alguma coisa sobre a Toscana. Lembro-me de ter escrito um poema para você muitos anos atrás, e você nunca me respondeu. Seria muito importante para mim.

Seu amado,

James.

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 21:12:04 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

A western union é 100% segura ok a não ser que não queira me enviar o dinheiro pois perguntei por aí e descobri que a Western union é a melhor forma de receber dinheiro rápido e fácil ok se ainda quiser me ajudar a sair dessa me avise

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 10:15:55 PM

Assunto: Re: Olá

E o poema?

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 21:30:57 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Vou escrever um poema para você sem problema mas agora preciso resolver tudo primeiro ok apenas transfira o dinheiro para que eu possa cuidar de tudo e então podemos nos encontrar ok ainda precisa das informações ou elas ainda estão com você

Obrigada

—————

De: James Veitch

Para: Alexandra K

Enviada: Quarta feira, 15 de dezembro de 2010 10:31:28 PM

Assunto: Re: Olá

Não vou mexer um músculo antes de receber meu poema!

—————

De: Alexandra K

Data: 15 de dezembro de 2010 21:32:44 GMT

Para: James Veitch

Assunto: Re: Olá

Está bem sem problema vejo que não quer ajudar obrigada por seu tempo

* Texto originalmente publicado em 23/12/2010.